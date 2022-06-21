Агент защитника «Ростова» Прохина опроверг слухи о том, что «Зенит» хочет выкупить его клиента

Агент Василий Голяна, представляющий интересы центрального защитника «Ростова» Данилы Прохина, отреагировал на появившуюся новость о том, что «Зенит» планирует выкупить контракт его клиента.

Напомним, что 21-летний футболист провел прошедший сезон на правах аренды в «Сочи». Всего в составе «барсов» он отыграл 30 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

– Ничего не слышал о том, что «Зенит» хочет выкупить Прохина у «Ростова». Эта информация фигурировала лишь в прессе. Я ей не владею. Безусловно, к нему есть интерес от разных клубов РПЛ. Но никаких предметных разговоров на данный момент не существует», – цитирует агента «РБ-Спорт».

Добавим, что Прохин перешел в «Ростов» летом прошлого года из «Зенита» на правах свободного агента. При этом петербургский клуб оставил за собой право приоритетного выкупа защитника.

Действующий контракт футболиста с ростовчанами рассчитан до 30 июня 2026 года.