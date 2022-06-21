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Джикия слышал о Рыбусе только положительные отзывы

11 июня польский футболист подписал контракт со «Спартаком».
21 июня 2022 13:17
автор: Максим Скороходов

Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал приход в команду экс-защитника «Локомотива» Мацея Рыбуса.

«С Рыбусом я знаком. Спрашивал про него у ребят — какой он и что. Только положительные отзывы про него. Он опытный футболист, боец, был до последнего в обойме сборной Польши. Качественный футболист, поэтому добро пожаловать, мы его встретим и, надеюсь, всё будет хорошо», - цитирует Джикию «Чемпионат».

Отметим, что 32-летний поляк покинул стан железнодорожников на правах свободного агента по окончании сезона-2021/22, после чего подписал двухлетний контракт со «Спартаком».

Напомним, что Рыбус выступал за «Локомотив» с июля 2017 года. За столичный клуб он отыграл 136 матчей, забил три гола и отдал 12 результативных передач. В составе красно-зеленых игрок стал чемпионом России в сезоне-2017/18, а также завоевал два Кубка и один Суперкубок страны.

источник: Чемпионат.com
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