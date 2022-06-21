Зелимхан Бакаев заявил, что не предавал «Спартак»

Экс-полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев высказался о реакции на его переход в «Зенит».

Напомним, что ранее 25-летний футболист покинул «Спартак» в связи с истечением срока контракта. Таким образом, он пополнил состав сине-бело-голубых на правах свободного агента, подписав трехлетний контракт с возможностью продления еще на один сезон.

«В комментарии я не заходил, потому что там могут написать всякое. Для меня показательно, что многие ветераны меня поддержали: и спартаковские, и остальные. Я не предатель», - приводит слова Бакаева «Чемпионат».

Добавим, что Бакаев является воспитанником академии «Спартака». В прошедшем сезоне он отыграл за красно-белых 35 матчей, забил три гола и отдал шесть результативных передач.

В составе сборной России полузащитник провел 12 встреч (1 гол).