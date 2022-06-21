ФИФА продлила на год возможность для легионеров приостанавливать контракты с российскими клубами

ФИФА объявила о продлении правила, по которому легионеры могут приостанавливать контракты с российскими командами.

«Если клубы, входящие в Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) или Российский футбольный союз (РФС), не достигнут взаимного соглашения со своими иностранными игроками и тренерами до 30 июня 2022 г., и если иное не согласовано в письменной форме, эти игроки и тренеры будут иметь право приостановить действие своих трудовых договоров со своими клубами до 30 июня 2023 г.», - говорится в сообщении пресс-службы ФИФА.

Предыдущее решение позволяло иностранцам объявить об уходе из российской команды до 7 апреля.

Отметим, что данной возможностью воспользовались многие легионеры «Краснодара» и «Рубина».