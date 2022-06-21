Александр Мостовой: У нас любят иностранцев восхвалять, а потом они хвостиком махнут и убежали

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о шведском форварде Джордоне Ларссоне, ранее заявившем о своем нежелании возвращаться в команду.

«Предателем его вряд ли можно назвать, а то, что проявил неуважение к «Спартаку» – это да. Это его позиция, он имеет на это право. Его нельзя назвать предателем. Сейчас такая жизненная ситуация, что люди выбирают то, что считают нужным. Есть правила, есть нормы закона, о которых нам всегда напоминают. Другое дело, что у нас любят иностранцев восхвалять, а потом они хвостиком махнут и убежали. А почему вы их раньше чуть ли не в попу целовали?» - приводит слова Мостового Betonmobile.ru.

Напомним, что Ларссон перешел в «Спартак» в августе 2019 года. В общей сложности он провел за москвичей 83 матча, забил 27 голов и отдал девять результативных передач.

В апреле этого года футболист временно покинул стан красно-белых и перешел в АИК на правах аренды. В десяти встречах за шведский клуб он отличился тремя забитыми мячами и двумя ассистами.

Добавим, что сегодня ФИФА продлила возможность для легионеров приостанавливать контракты с российскими клубами. Теперь до 30 июня 2023 года.