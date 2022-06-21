«Зенит» официально сообщил об уходе Крицюка из клуба

Пресс-служба «Зенита» сообщила о том, что вратарь Станислав Крицюк покинул состав клуба из Санкт-Петербурга.

По информации источника, руководство сине-бело-голубых договорилось с 31-летним футболистом по поводу завершения трудового сотрудничества по взаимному согласию. Отмечается, что голкипер покинет расположение команды после 30 июня.

Напомним, что Крицюк выступал за «Зенит» с сентября прошлого года. Он был куплен у португальского клуба «Жил Висенте» за два миллиона евро. Всего за петербуржцев вратарь отыграть 11 матчей во всех турнирах, пропустил 15 голов и один раз отстоял «на ноль».