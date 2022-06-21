Александр Кержаков заявил, что руководство «Нижнего Новгорода» не оказывало ему поддержки

Бывший главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков раскритиковал руководство клуба.

«Мне кажется, главный тренер и спортивный директор должны работать в тандеме для развития команды и достижения максимально возможного результата. Такого в «Нижнем» не было», - приводит слова Кержакова RT, ссылаясь на Sports.ru.

Отметим, что, по данным СМИ, функции спортивного директора в клубе, который теперь называется «Пари Нижний Новгород» выполняет заместитель генерального директора по трансферной политике и развитию молодежного футбола Игорь Кудряшов.