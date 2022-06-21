«Краснодар» объявил о расторжении контракта с нападающим Ильиным

Нападающий «Краснодара» Владимир Ильин покинул клуб, сообщает пресс-служба «быков».

Согласно информации источника, южная команда расторгла трудовой контракт с 30-летним футболистом, рассчитанный до 30 июня 2024 года. Таким образом, форвард станет свободным агентом. Ранее стало известно, что игрок может вернуться в «Ахмат».

Напомним, что Ильин пополнил состав «Краснодара» в июле прошлого года. Сумма его трансфера из «Ахмата» составила три миллиона евро. С тех пор он принял участие в 24 матчах клуба, забив четыре гола.