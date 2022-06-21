Тренер «Сочи» Гаранин: Все идет к тому, что Матео Кассьерра покинет клуб

Главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин прокомментировал возможный уход из клуба нападающего Матео Кассьерры.

Ранее стало известно, что в скором времени «Зенит» объявит о заключении трехлетнего соглашения с 25-летним колумбийцем. При этом в договоре будет включен пункт о возможном продлении контракта с игроком еще на один сезон.

– Кассьерры на данный момент в команде нет. Я не праве выдавать информацию. Если будет информация, клуб сообщит. Потенциальный уход? Все к этому идет, – приводит слова Гаранина «Чемпионат».

Напомним, что Кассьерра выступает за «Сочи» с августа прошлого года. Всего за «барсов» он отыграл 23 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 4,5 миллиона евро.