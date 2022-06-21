Семак назвал игроков «Зенита», которые пропустят Кубок PARI Премьер

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал игроков, которые пропустят предсезонный турнир Кубок PARI Премьер.

«Ловрен, Алип, Барриос, Вендел и Юри Алберто присоединятся к команде чуть позже. Вячеслав Караваев и Александр Ерохин продолжают восстановление после травмы. Остальные игроки смогут принять участие в Кубке PARI Премьер», - приводит слова Семака «Метарейтинг».

В Кубке PARI Премьер, матчи которого пройдут с 21 июня по 7 июля, помимо «Зенита» примут участие «Пари Нижний Новгород» и ЦСКА. Игры примут на стадион «Смена» в Санкт-Петербурге и «ВЭБ Арене» в Москве.

Первый матч начнется сегодня. В нем «Зенит» в Санкт-Петербурге сыграет с клубом «Пари Нижний Новгород». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.