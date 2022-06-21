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Гендиректор «Зенита» заявил, что «Спартак» был готов играть за Суперкубок России в Санкт-Петербурге

Красно-белые отозвали свое предложение.
Гендиректор «Зенита» заявил, что «Спартак» был готов играть за Суперкубок России в Санкт-Петербурге
21 июня 2022 15:28
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Спартак"

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о нюансе про решение провести Суперкубок России в Санкт-Петербурге.

«До финала Кубка ко мне при свидетелях подошли гендиректоры двух клубов — «Спартака» и «Динамо» — и сказали, что они готовы играть в Петербурге Суперкубок, если мы их поддержим в вопросе переноса начала сезона.

Но потом гендиректор «Спартака» свое решение отозвал. Как говорится, без комментариев», - приводит слова Медведева Sport24.ru.

Напомним, что «Спартак» не исключает, что будет бойкотировать Суперкубок России из-за того, что он пройдет в Санкт-Петербурге, а не на нейтральном поле.

Поединок за трофей пройдет 9 июля.

Помимо Санкт-Петербурга на проведение матча за Суперкубок России претендовали Казань и Нижний Новгород.

источник: Sport24.ru
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