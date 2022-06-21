Агент Николсона ответил на вопрос о возможном уходе нападающего из «Спартака»

Ямайский футболист Шамар Николсон не намерен покидать «Спартак». Об это заявил агент игрока Кевин Коуэн.

«Шамар с нетерпением ждет успешного сезона-2022/23 со «Спартаком». Он не будет приостанавливать контракт и никуда не уйдет», – заявил агент порталу Sport24.ru.

Напомним, 25-летний нападающий перебрался в стан красно-белых в январе 2022 года. В его активе 15 матчей, 8 голов и 2 ассиста.

Ранее ФИФА разрешила иностранным тренерам и футболистам расторгать контракты с клубами РПЛ.