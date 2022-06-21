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Левандовски не стал игроком «Сибири», потому что российский клуб не нашел 500 тысяч евро

Лидер сборной Польши мог поиграть в ФНЛ.
Левандовски не стал игроком «Сибири», потому что российский клуб не нашел 500 тысяч евро
21 июня 2022 17:15
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Бавария"

Генеральный директор «Сибири» Лев Стрелков рассказал, как клуб отказался от покупки польского нападающего Роберта Левандовски.

«Это был 2007 год, тогда я активно следил за польским футболом и поддерживал отношения с местным агентом. От него поступило предложение просмотреть 3-4 игроков из Польши, в числе которых был Роберт, игравший тогда в «Зниче». Не могу сказать, что он как-то выделялся — точно был не лучше остальных. Левандовски был совсем не раскрученным, никто не мог предположить, что он достигнет таких высот. Так что до личных переговоров даже не дошло. В итоге мы провели предварительные переговоры, обменялись парой факсов и все свернули — не сошлись в ценнике», - приводит слова Стрелкова Sport24.ru.

Источник отмечает, что, согласно слухам, польский клуб просил за нападающего 500 тыс. евро.

Напомним, что Левандовски в составе дортмундской «Боруссии» и «Баварии» выиграл десять раз чемпионат Германии, а также четыре Кубка и шесть Суперкубков страны. В составе мюнхенского клуба поляк стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира.

До переезда в Германию Левандовски выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Польши в составе «Леха».

В настоящий момент один из лучших форвардов мирового футбола собирается перейти в «Барселону».

источник: Sport24.ru
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