Левандовски не стал игроком «Сибири», потому что российский клуб не нашел 500 тысяч евро

Генеральный директор «Сибири» Лев Стрелков рассказал, как клуб отказался от покупки польского нападающего Роберта Левандовски.

«Это был 2007 год, тогда я активно следил за польским футболом и поддерживал отношения с местным агентом. От него поступило предложение просмотреть 3-4 игроков из Польши, в числе которых был Роберт, игравший тогда в «Зниче». Не могу сказать, что он как-то выделялся — точно был не лучше остальных. Левандовски был совсем не раскрученным, никто не мог предположить, что он достигнет таких высот. Так что до личных переговоров даже не дошло. В итоге мы провели предварительные переговоры, обменялись парой факсов и все свернули — не сошлись в ценнике», - приводит слова Стрелкова Sport24.ru.

Источник отмечает, что, согласно слухам, польский клуб просил за нападающего 500 тыс. евро.

Напомним, что Левандовски в составе дортмундской «Боруссии» и «Баварии» выиграл десять раз чемпионат Германии, а также четыре Кубка и шесть Суперкубков страны. В составе мюнхенского клуба поляк стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира.

До переезда в Германию Левандовски выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Польши в составе «Леха».

В настоящий момент один из лучших форвардов мирового футбола собирается перейти в «Барселону».