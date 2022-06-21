Владимир Леонченко: «Локомотив» старается искать партнеров на основе открытых рыночных тендеров

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко прокомментировал обсуждаемые в последнее время в прессе регулярные закупки «Локомотива» по тем или иным направлениям деятельности.

- С чем связано общее увеличение количества тендеров, которые проводит клуб? Публичных закупок на основе тендерных процедур у клуба действительно стало больше. Раньше эти же услуги закупались непублично. С прошлого года мы поменяли свою закупочную политику и теперь стараемся искать партнеров на основе открытых рыночных тендеров. Это делается для того, чтобы у клуба был выбор из квалифицированных контрагентов в целях обеспечения экономической эффективности и для того, чтобы радовать болельщиков конкурентным качественным сервисом, - рассказал Леонченко.

Добавим, что в пятницу был опубликован календарь матчей на предстоящий розыгрыш чемпионата России. В первом туре нового сезона российской премьер-лиги, который пройдет с 15 по 17 июля, «Локомотив» встретится на своем поле с ФК «Пари Нижний Новгород». Завершат чемпионат железнодорожники 3 июня домашним матчем против «Торпедо».