В «ПСЖ» прокомментировали слухи о переговорах с Зиданом

Французский специалист Зинедин Зидан не интересен руководству «ПСЖ». Об этом заявил президент столичного клуба Нассер Аль-Хелаифи.

По словам функционера, никто из представителей парижан не обсуждал с Зиданом работу в должности главного тренера.

«Мы выбрали другой вариант. Мы выбрали тренера, который лучше подходит для того, что мы пытаемся построить», – добавил Аль-Хелаифи для RMC Sport.

Ранее сообщалось, что новым тренером «ПСЖ» станет Кристоф Галтье, занимающий аналогичную должность в «Ницце». За его переход клуб выложит 10 млн евро.