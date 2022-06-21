«Зенит» победил по пенальти ФК «Пари Нижний Новгород» в матче открытия Кубка PARI Премьер

«Зенит» победил клуб «Пари Нижний Новгород» со счетом в матче открытия предсезонного турнира Кубок PARI Премьер.
На гол бразильского форварда сине-бело-голубых Филипе Малкома (31-я минута) нижегородцы ответили точным ударом защитника Кирилла Гоцука (40).
Победитель определялся в серии пенальти, где точнее были футболисты действующих чемпионов страны - 5:3.
Отметим, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак выставил на серию третьего вратаря Давида Бярзова, который отбил один удар с одиннадцатиметровой отметки.
По правилам турнира, «Зенит» заработал одно очко, а «Пари НН» остался с нулем в турнирной таблице.
Следующие свои матчи на турнире обе команды проведут против «Сочи». Сине-бело-голубые встретятся с «барсами» 25 июня во второй игре Кубка PARI Премьер, а «Пари НН» сыграют со второй командой прошлого сезона 1 июля.
Кубок PARI Премьер
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Пари Нижний Новгород» (Нижний Новгород) - 2:1 пен. (1:1) (5:3 пен.)
Голы: Малком, 31 - Гоцук, 40
Стартовые составы
«Зенит»: Одоевский, Адамов, Чистяков, Сантос (к), Круговой, Сутормин, Кравцов, Малком, Клаудиньо, Мостовой, И. Сергеев.
«Пари НН»: Нигматуллин, Масоэро, Каккоев, Гоцук, Пенчиков, Стоцкий, Рыбчинский, Шарипов, Калинский, Берковский, Сулейманов.