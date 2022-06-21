ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Зенит» победил по пенальти ФК «Пари Нижний Новгород» в матче открытия Кубка PARI Премьер

Встреча прошла на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге.
«Зенит» победил по пенальти ФК «Пари Нижний Новгород» в матче открытия Кубка PARI Премьер
21 июня 2022 22:03
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Пари Нижний Новгород"

«Зенит» победил клуб «Пари Нижний Новгород» со счетом в матче открытия предсезонного турнира Кубок PARI Премьер.

На гол бразильского форварда сине-бело-голубых Филипе Малкома (31-я минута) нижегородцы ответили точным ударом защитника Кирилла Гоцука (40).

Победитель определялся в серии пенальти, где точнее были футболисты действующих чемпионов страны - 5:3.

Отметим, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак выставил на серию третьего вратаря Давида Бярзова, который отбил один удар с одиннадцатиметровой отметки.

По правилам турнира, «Зенит» заработал одно очко, а «Пари НН» остался с нулем в турнирной таблице.

Следующие свои матчи на турнире обе команды проведут против «Сочи». Сине-бело-голубые встретятся с «барсами» 25 июня во второй игре Кубка PARI Премьер, а «Пари НН» сыграют со второй командой прошлого сезона 1 июля.

Кубок PARI Премьер

«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Пари Нижний Новгород» (Нижний Новгород) - 2:1 пен. (1:1) (5:3 пен.)

Голы: Малком, 31 - Гоцук, 40

Стартовые составы

«Зенит»: Одоевский, Адамов, Чистяков, Сантос (к), Круговой, Сутормин, Кравцов, Малком, Клаудиньо, Мостовой, И. Сергеев.

«Пари НН»: Нигматуллин, Масоэро, Каккоев, Гоцук, Пенчиков, Стоцкий, Рыбчинский, Шарипов, Калинский, Берковский, Сулейманов.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Агент Барриоса отреагировал на слухи о желании футболиста приостановить контракт с «Зенитом»
По данным СМИ, игрок хочет «заморозить» соглашение до 2023 года.
21.06.2022 22:40
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Барриос решил покинуть «Зенит»
Колумбиец хочет воспользоваться разрешением ФИФА о приостановке контрактов.
21.06.2022 22:10
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Зенит» победил по пенальти ФК «Пари Нижний Новгород» в матче открытия Кубка PARI Премьер
«Зенит» победил по пенальти ФК «Пари Нижний Новгород» в матче открытия Кубка PARI Премьер
Встреча прошла на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге.
21.06.2022 22:03
Футбол
автор: Максим Скороходов
Член совета директоров «Фенербахче» опроверг переход Дзюбы в клуб
Член совета директоров «Фенербахче» опроверг переход Дзюбы в клуб
Российский форвард является свободным агентом.
21.06.2022 21:05
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Интер» объявил о продлении контракта с Индзаги
Специалист возглавил команду летом 2021 года.
21.06.2022 20:42
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Владимир Ильин, покинувший «Краснодар», вернется в «Ахмат»
В футболке грозненской команды нападающий забил 11 голов и отдал 4 ассиста.
21.06.2022 20:11
Футбол
автор: Артур Гичунцев
В «ПСЖ» прокомментировали слухи о переговорах с Зиданом
Ранее сообщалось, что француз займет должного главного тренера команды.
21.06.2022 19:46
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Владимир Леонченко: «Локомотив» старается искать партнеров на основе открытых рыночных тендеров
Владимир Леонченко: «Локомотив» старается искать партнеров на основе открытых рыночных тендеров
21.06.2022 19:46
Футбол
автор: Сергей Иванов
«Крылья Советов» нашли замену Сарвели в «Черноморце»
«Крылья Советов» нашли замену Сарвели в «Черноморце»
Тимошенко стал свободным агентом.
21.06.2022 19:03
Футбол
автор: Максим Скороходов
Спортивный директор «Баварии» о переходе Мане: Счастливы, что смогли привезти такого великого игрока
По данным СМИ, за переход сенегальца чемпион Бундеслиги выложил 40 млн евро.
21.06.2022 18:56
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Бакаев уже забивает за «Зенит» пенальти! Как стартовал «Кубок PARI Премьер»
Бакаев уже забивает за "Зенит" победные пенальти! Как стартовал "Кубок PARI Премьер"
Декабрь и февраль без футбола, финишная прямая — в июне. РПЛ обнародовала календарь сезона-2022/23
Новый футбольный сезон в России начнется 9 июля многострадальным Суперкубком, а завершится 11 июня следующего года финалом Кубка.
ФИФА продлила «правило о легионерах РПЛ». Чем этот грабеж грозит России
Международная федерация футбола еще в течение года будет разрешать легионерам российских клубов приостанавливать контракты в одностороннем порядке.
Кто объединяет золотые эпохи Джордана и Карри? Конечно, девятикратный чемпион НБА Стив Керр!
За 76 лет существования НБА лишь один человек был ее многократным чемпионом и в качестве баскетболиста, и в роли главного тренера. Это Стив Керр, под чьим руководством «Голден Стэйт Уорриорз» недавно завоевал очередной титул.
«Все играли в горячо-холодно. Сегодня мой ответ: тепло». Медведев — о трансферах «Зенита» и Суперкубке со «Спартаком»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев на пресс-конференции перед стартом «Кубка PARI Премьер» прокомментировал решения ФИФА о легионерах РПЛ, возможность приобретения у «Сочи» Матео Кассьерры и обстоятельства матча за Суперкубок-2022 в Санкт-Петербурге.
Кучеров и Василевский реанимировали «Тампу»! Как клуб-чемпион размочил счет в финале Кубка Стэнли (видео)
Две голевые передачи Никиты Кучерова и 37 сэйвов Андрея Василевского помогли «молниям» выиграть третий матч финала плей-офф НХЛ у «Колорадо» (6:2) и сократить отставание в серии (1-2).
Суперстарт Непомнящего в Мадриде и «амнистия» в дзюдо. Новые приключения наших нейтралов
Обзор соревнований, где российские спортсмены продолжают выступать в нейтральном статусе.
Только политика — никакого спорта. Как поляки не простили Рыбусу перехода в «Спартак»
Польский футбольный союз фактически наложил запрет на участие Мацея Рыбуса в чемпионате мира в Катаре.
Трансферы «Зенита», ЦСКА, «Динамо» «Спартака» в обзоре футбольных мемов
Главные футбольные события в картинках.
Федотов с ЦСКА против «Сочи» и «Зенита». Крутые афиши «Кубка PARI Премьер»
21 июня стартует представительный турнир "Кубок PARI Премьер 2022" с участием топ-клубов РПЛ.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика