Геннадий Орлов: Дзюба мог бы помочь российской команде, но он хочет хорошо зарабатывать

Спортивный журналист Геннадий Орлов прокомментировал информацию о скором переходе в «Фенербахче» экс-нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

По данным СМИ, 33-летний футболист согласовал контракт на два сезона и будет получать 2,5 млн евро в год. Кроме того, ему выплатят денежный бонус за подписание договора.

«Нет, я не расстроился, что Дзюба переходит в «Фенербахче». Это его выбор. «Фенербахче» – очень популярный клуб, одна из лучших команд Турции. Болельщиков там всегда много, и это для Дзюбы вызов. Пожелаем ему успехов.

Дзюба еще мог бы помочь российской команде, но он хочет хорошо зарабатывать. У него другие цели. Контракт € 2,5 млн? Очень хороший контракт», – цитирует Орлова «РБ-Спорт».

Напомним, Артем Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.

В прошедшем сезоне он провел 39 матчей, забил 13 голов и отдал 10 передач.