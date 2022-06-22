«Челси» и «Интер» достигли соглашения об аренде Лукаку

«Челси» и «Интер» договорились о переходе нападающего Ромелу Лукаку в миланский клуб на правах аренды. Об этом сообщает Sky in Italy.

По данным источника, «Интер» заплатит за годичную аренду 8 млн евро. Соглашение также включает в себя потенциальные бонусы, зависящие от выступлений Лукаку. Сделка будет зависеть от медосмотра 29-летнего футболиста.

Ранее сообщалось, что «Челси» согласился на предложение миланского клуба об аренде форварда за 10 млн евро.

Напомним, что нападающий перешел из «Интера» в «Челси» 12 августа 2021 года. Бельгиец подписал контракт до 30 июня 2026 года.

В минувшем сезоне Ромелу провел 44 матча, в которых забил 15 мячей и отдал две голевых передачи.