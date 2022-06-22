Бонек поддержал новичка «Спартака» Рыбуса, исключенного из сборной Польши

Легендарный польский футболист, вице-президент УЕФА Збигнев Бонек отреагировал на появившуюся новость о том, что левый защитник «Спартака» Мацей Рыбус был отстранен от участия в матчах за национальную команду Польши.

Ранее стало известно, что причиной данного решения стал переход 32-летнего футболиста в московский клуб. Также отмечалось, что в связи с этой ситуацией защитник не сыграет на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Сегодня сделать такой жест было легко, учитывая роль Рыбуса в сборной. Можно по-разному анализировать дело и приходить к разным выводам, но сейчас это выглядит так: кто громче кричит, тот и прав», - приводит слова Бонека sport.pl.

Отметим, что 11 июня «Спартак» объявил о подписании двухлетнего контракта с Рыбусом. Футболист присоединился к красно-белым на правах свободного агента. Ранее он защищал цвета «Локомотива», стал с железнодорожниками чемпионом России.

За сборную Польши Рыбус отыграл 66 встреч (2 гола).