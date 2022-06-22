Президент «ПСЖ» предложил основателю Суперлиги «Реалу» отказаться от выступления в Лиге чемпионов

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи раскритиковал клубы, которые продвигают Суперлигу, в частности мадридский «Реал».

«Для меня Суперлига мертва. Это выглядит странно. «Мадрид» заслужено победил в Лиге чемпионов, но, с одной стороны, они хотят ее выиграть, празднуют победу несколько дней, почти неделю, а с другой, их она не устраивает. Если вы недовольны турниром, то не играйте в нем. Для всех это лучшее соревнование в мире, я не понимаю, почему испанские болельщики критикуют Лигу чемпионов, но для меня Суперлига мертва», - приводит Marca слова главы «ПСЖ».

Добавим, что помимо «Реала» от идеи Суперлиги официально не отказываются испанская «Барселона» и итальянский «Ювентус».