Попов уверен, что Федотов добьется успеха с ЦСКА

Полузащитник «Левски» Ивелин Попов отреагировал на переход тренера Владимира Федотова в ЦСКА.

Напомним, что 15 июня московский клуб объявил о подписании трехлетнего контракта с 55-летним специалистом. Ранее в своей карьере наставник возглавлял «Сочи» и «Оренбург».

«Уверен на сто процентов, что Федотов добьется успеха и хороших результатов с ЦСКА, потому что он очень сильный как тренер и очень хороший как человек. Могу пожелать ему, чтобы гнул свою линию», - приводит слова Попова «РБ Спорт».

Добавим, что по итогам сезона-2021/22 ЦСКА под руководством Алексея Березуцкого занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В свою очередь «Сочи» при Федотове завоевал серебряные медали РПЛ.