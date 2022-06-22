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Попов уверен, что Федотов добьется успеха с ЦСКА

Недавно специалист возглавил армейский клуб.
22 июня 2022 09:19

Полузащитник «Левски» Ивелин Попов отреагировал на переход тренера Владимира Федотова в ЦСКА.

Напомним, что 15 июня московский клуб объявил о подписании трехлетнего контракта с 55-летним специалистом. Ранее в своей карьере наставник возглавлял «Сочи» и «Оренбург».

«Уверен на сто процентов, что Федотов добьется успеха и хороших результатов с ЦСКА, потому что он очень сильный как тренер и очень хороший как человек. Могу пожелать ему, чтобы гнул свою линию», - приводит слова Попова «РБ Спорт».

Добавим, что по итогам сезона-2021/22 ЦСКА под руководством Алексея Березуцкого занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В свою очередь «Сочи» при Федотове завоевал серебряные медали РПЛ.

источник: «РБ-Спорт»
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