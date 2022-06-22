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Радимов - о Бакаеве: Одно дело ты приходишь из «Барселоны», а другое - из какого-то там «Спартака»

Полузащитник на правах свободного агента перебрался в «Зенит».
22 июня 2022 09:39

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов оценил дебют полузащитника Зелимхана Бакаева за первую команду сине-бело-голубых.

Напомним, что ранее 25-летний футболист покинул красно-белых в связи с истечением срока контракта. Таким образом, он пополнил состав »Зенита» на правах свободного агента, подписав трехлетний контракт с возможностью продления еще на один сезон.

«Одно дело ты приходишь из «Барселоны», а другое - из какого-то там «Спартака». Зелимхану нужно время, но конкуренция за место в составе будет очень высокая - любой, кто играет сейчас в основе, просто так это место не отдаст», - приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Напомним, что Бакаев является воспитанником академии «Спартака». В прошедшем сезоне он отыграл за красно-белых 35 матчей, забил три гола и отдал шесть результативных передач.

В составе сборной России полузащитник провел 12 встреч (1 гол).

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