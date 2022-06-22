Агент Сафонов уверен, что российские клубы найдут способ, как вернуть деньги за ушедших легионеров

Футбольный агент Алексей Сафонов уверен, что российские клубы выработают механизм возвращения денежных средств за легионеров, приостановивших свои контракты.

«Не стоит говорить о том, что до лета 2023-го отечественные клубы не получат ни евро за своих легионеров. Раз придумали закон, значит, найдут и лазейку в нем. Думаю, будут подписывать дополнительные соглашения. Например, клуб должен выплатить футболисту за сезон €3 млн. Он в любой момент имеет право разорвать контракт. Можно оформлять договор займа на эту сумму. В таком случае ФИФА игрока никак не защитит. Либо отрабатывай до конца, либо, если хочешь уйти, выплачивай деньги. И это только один способ, который пришел мне в голову», - приводит RT слова Сафонова.

Напомним, изначально правило приостановки контрактных обязательств легионерами длилось до конца завершившегося сезона, но ФИФА решила дать возможность иностранным футболистам и тренерам не играть в России и в наступающем сезоне.

Отметим, что в первый период действия правила данной возможностью воспользовались многие легионеры «Краснодара» и «Рубина».