Селюк заявил, что легионеры манипулируют российские клубы возможностью приостановить контракт

Футбольный агент Дмитрий Селюк оценил решение ФИФА продлить правило, по которому легионеры могут приостанавливать свои контрактные обязательства с российскими командами.

«По большому счету для российского футбола ничего не изменилось. ФИФА установила такие ограничения еще в марте, а теперь продлила срок их действия еще на год. По факту теперь всё будет зависеть от того, как клубы выстраивают отношения со своими легионерами. Мои клиенты Сенин Себай и Мохамед Конате из «Ахмата» никуда не ушли. Но часть игроков, к сожалению, используют эту ситуацию и манипулируют. Например, «Рубин» мог получить хорошие деньги от «Наполи» за Хвичу Кварацхелию, а тот разорвал соглашение, сославшись на травлю на родине. При этом другой грузин — Гиа Григалава — продолжил спокойно выступать за «Химки», - приводит слова Селюка RT.

Напомним, изначально правило приостановки контрактных обязательств легионерами длилось до конца завершившегося сезона, но ФИФА решила дать возможность иностранным футболистам и тренерам не играть в России и в наступающем сезоне.

Отметим, что в первый период действия правила данной возможностью воспользовались многие легионеры «Краснодара» и «Рубина».