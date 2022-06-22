Газинский не понимает, зачем из «Краснодара» в прошлом сезоне уходили Кайо и Рамирес

Бывший капитан «Краснодара» Юрий Газинский подверг критике защитников клуба бразильца Кайо и эквадорца Кристиана Рамиреса.

«Ладно те, кто из Польши, Швеции — там больше всех возмущаются, но вот Кайо. Чего он уехал? Не знаю деталей, но, видимо, были сложности с финансированием у клуба. Рамирес зачем уехал? Мог спокойно играть.

Я не разговаривал ни с кем из них, не знаю их договоренностей с клубом, но их поведение мне не совсем понятно.

Спецоперация не закончилась, чего вы возвращаетесь? Если вопрос был действительно именно в этом. А если не в этом, то возвращаемся к вопросу: зачем уходили?» - приводит слова Газинского «Матч ТВ».

Добавим, что ФИФА решила на год продлить возможность для иностранных футболистов и тренеров приостанавливать свои контракты с российскими командами.

Контракт Кайо с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2024 года, соглашение Рамиреса с «быками» длится на год дольше.