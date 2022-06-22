Бывший администратор «Спартака» Хаджи заявил, что Бакаев в дебютном матче за «Зенит» разочаровал

Бывший администратор «Спартака» Хаджи: «Бакаев в дебютном матче за «Зенит» разочаровал».

Напомним, что ранее 25-летний футболист покинул красно-белых в связи с истечением срока контракта. Таким образом, он пополнил состав »Зенита» на правах свободного агента, подписав трехлетний контракт с возможностью продления еще на один сезон.

«Бакаев по этой игре разочаровал. Пытался что-то сделать, вроде ничего у него получалось, но потом вообще затих. И уже вообще незаметен был. Просто удивительно даже это. В концовке матча будто бы сам исключился из игры, или его исключил. С мячом обращался как-то очень мало», - приводит слова Хаджи Rusfootball.info.

Напомним, что Бакаев является воспитанником академии «Спартака». В прошедшем сезоне он отыграл за красно-белых 35 матчей, забил три гола и отдал шесть результативных передач.

В составе сборной России полузащитник провел 12 встреч (1 гол).