Агент Сафонов считает, что Абаскаль возглавил «Спартак» из-за высокой зарплаты

Агент Алексей Сафонов высказался о назначении испанского специалсита Гильермо Абаскаля на пост главного тренера «Спартака».

«Спартак» возглавил 33-летний Гильермо Абаскаль. Понятно, что зарплату как в Москве он не увидит никогда в жизни. Бежать испанец не станет», - приводит слова Сафонова RT.

Напомним, что с февраля этого года Абаскаль занимал должность исполняющего обязанности наставника «Базеля». Под его руководством команда заняла второе место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии в сезоне-2021/22.

Ранее в своей карьере испанец тренировал «Асколи», греческий «Волос», а также швейцарские «Кьяссо» и «Лугано». Также он возглавлял молодежную команду «Севильи».