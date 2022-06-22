Грановская покинула «Челси»

«Челси» объявил об уходе из клуба спортивного директора Марины Грановской.
Ее обязанности временно будет исполнять новый владелец клуба Тодд Боули.
«Мы благодарим Марину за ее многолетнюю безупречную работу в клубе и желаем ей всего наилучшего в ее будущих начинаниях», - приводит слова Боули пресс-служба «Челси».
Грановская согласилась быть на связи с клубом в текущее летнее трансферное окно.
Напомним, что Грановская работала в «Челси» с 2013 года. В 2021-м известное издание Tuttosport признало ее лучшим футбольным менеджером года.
источник: ФК «Челси»