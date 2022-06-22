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Грановская покинула «Челси»

Россиянка освободила должность спортивного директора клуба.
22 июня 2022 11:45
автор: Максим Скороходов

«Челси» объявил об уходе из клуба спортивного директора Марины Грановской.

Ее обязанности временно будет исполнять новый владелец клуба Тодд Боули.

«Мы благодарим Марину за ее многолетнюю безупречную работу в клубе и желаем ей всего наилучшего в ее будущих начинаниях», - приводит слова Боули пресс-служба «Челси».

Грановская согласилась быть на связи с клубом в текущее летнее трансферное окно.

Напомним, что Грановская работала в «Челси» с 2013 года. В 2021-м известное издание Tuttosport признало ее лучшим футбольным менеджером года.

источник: ФК «Челси»
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