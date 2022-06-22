Новый главный тренер «Динамо» обратился к болельщикам клуба

Новый главный тренер «Динамо» Славиша Михайлович по просьбе пресс-службы клуба обратился к болельщикам команды.

«Я надеюсь, мы отлично поработаем и сделаем так, что болельщики будут гордиться нами и нашими результатами», - сказал сербский специалист в видео-ролике, посвященном его первым часам в Москве.

Напомним, что Михайлович заключил однолетний контракт с «Динамо» с опцией продления на сезоны-2023/24 и 2024/25 соответственно в случае достижения определенных результатов.

В прошлом году бело-голубые заняли третье место в РПЛ и дошли до финала Кубка России.