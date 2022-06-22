«Коринтианс» может бесплатно подписать нападающего «Зенита» Алберто

«Коринтианс» может переманить нападающего «Зенита» Юри Алберто, сообщает Lance.
Клуб уже ведет переговоры с окружением игрока, в котором видит замену экс-форварду ЦСКА Жо.
Напомним, что ФИФА накануне разрешила иностранным футболистам приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня 2023 года, чем хочет воспользоваться «Коринтианс».
Добавим, что у нападающего контракт с сине-бело-голубыми до окончания сезона-2026/27.
В прошлом сезоне 21-летний форвард провел 15 матчей за «Зенит», в которых забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи.
источник: Lance