ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Коринтианс» может бесплатно подписать нападающего «Зенита» Алберто

ФИФА разрешает легионерам приостанавливать контракты с российскими клубами.
«Коринтианс» может бесплатно подписать нападающего «Зенита» Алберто
22 июня 2022 12:55
автор: Максим Скороходов
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК "Зенит"

«Коринтианс» может переманить нападающего «Зенита» Юри Алберто, сообщает Lance.

Клуб уже ведет переговоры с окружением игрока, в котором видит замену экс-форварду ЦСКА Жо.

Напомним, что ФИФА накануне разрешила иностранным футболистам приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня 2023 года, чем хочет воспользоваться «Коринтианс».

Добавим, что у нападающего контракт с сине-бело-голубыми до окончания сезона-2026/27.

В прошлом сезоне 21-летний форвард провел 15 матчей за «Зенит», в которых забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи.

источник: Lance
Это интересно:
Роналду сомневается в том, что «Манчестер Юнайтед» может завоевывать трофеи
Роналду сомневается в том, что «Манчестер Юнайтед» может завоевывать трофеи
Звездный португалец готов отработать свой контракт до конца.
22.06.2022 13:52
Футбол
автор: Максим Скороходов
Бикфалви готов приостановить контракт с «Уралом» ради перехода в «Реал»
Румынский футболист доволен жизнью в Россию.
22.06.2022 13:23
Футбол
автор: Максим Скороходов
Фанаты «Динамо» объявили бойкот посещению матчей футбольного клуба из-за закона о fan-ID
Фанаты «Динамо» объявили бойкот посещению матчей футбольного клуба из-за закона о fan-ID
Болельщики бело-голубых проявили солидарность с фанатами других команд.
22.06.2022 13:06
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Коринтианс» может бесплатно подписать нападающего «Зенита» Алберто
«Коринтианс» может бесплатно подписать нападающего «Зенита» Алберто
ФИФА разрешает легионерам приостанавливать контракты с российскими клубами.
22.06.2022 12:55
Футбол
автор: Максим Скороходов
Полузащитник «Зенита» Вендел вернулся из отпуска в Санкт-Петербург (видео)
Бразильский хавбек является двукратным чемпионом России.
22.06.2022 12:19
Футбол
автор: Максим Скороходов
Новый главный тренер «Динамо» обратился к болельщикам клуба
Со следующего сезона бело-голубых будет возглавлять серб Славиша Михайлович.
22.06.2022 12:02
Футбол
автор: Максим Скороходов
Грановская покинула «Челси»
Россиянка освободила должность спортивного директора клуба.
22.06.2022 11:45
Футбол
автор: Максим Скороходов
Кофрие опроверг информацию об уходе из «Спартака»
Команда РПЛ подписала бельгийского футболиста прошлым летом.
22.06.2022 10:59
Футбол
Агент Сафонов считает, что Абаскаль возглавил «Спартак» из-за высокой зарплаты
Ранее красно-белые объявили о назначении испанского специалиста на пост главного тренера клуба.
22.06.2022 10:40
Футбол
Нападающий Аллер перейдет из «Аякса» в дортмундскую «Боруссию»
Нападающий Аллер перейдет из «Аякса» в дортмундскую «Боруссию»
Немецкий клуб заплатит 35 млн евро за форварда.
22.06.2022 10:32
Футбол
автор: Максим Скороходов
Как зарабатывать на экзотическом виде спорта в России? Рассказывает совладелец клубов City Squash Павел Петриков
26 мая совладелец сети сквош-клубов City Squash Павел Петриков стал лауреатом Премии «Спорт и Россия» в номинации «За достижения в области управления спортивными клубами». После награждения бизнесмен рассказал, как после долгих лет работы в интернет-маркетинге он построил успешный бизнес на не самой популярной в России игре, отдаленно напоминающей теннис.
Бакаев уже забивает за «Зенит» пенальти! Как стартовал «Кубок PARI Премьер»
Бакаев уже забивает за "Зенит" победные пенальти! Как стартовал "Кубок PARI Премьер"
Декабрь и февраль без футбола, финишная прямая — в июне. РПЛ обнародовала календарь сезона-2022/23
Новый футбольный сезон в России начнется 9 июля многострадальным Суперкубком, а завершится 11 июня следующего года финалом Кубка.
ФИФА продлила «правило о легионерах РПЛ». Чем этот грабеж грозит России
Международная федерация футбола еще в течение года будет разрешать легионерам российских клубов приостанавливать контракты в одностороннем порядке.
Кто объединяет золотые эпохи Джордана и Карри? Конечно, девятикратный чемпион НБА Стив Керр!
За 76 лет существования НБА лишь один человек был ее многократным чемпионом и в качестве баскетболиста, и в роли главного тренера. Это Стив Керр, под чьим руководством «Голден Стэйт Уорриорз» недавно завоевал очередной титул.
«Все играли в горячо-холодно. Сегодня мой ответ: тепло». Медведев — о трансферах «Зенита» и Суперкубке со «Спартаком»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев на пресс-конференции перед стартом «Кубка PARI Премьер» прокомментировал решения ФИФА о легионерах РПЛ, возможность приобретения у «Сочи» Матео Кассьерры и обстоятельства матча за Суперкубок-2022 в Санкт-Петербурге.
Кучеров и Василевский реанимировали «Тампу»! Как клуб-чемпион размочил счет в финале Кубка Стэнли (видео)
Две голевые передачи Никиты Кучерова и 37 сэйвов Андрея Василевского помогли «молниям» выиграть третий матч финала плей-офф НХЛ у «Колорадо» (6:2) и сократить отставание в серии (1-2).
Суперстарт Непомнящего в Мадриде и «амнистия» в дзюдо. Новые приключения наших нейтралов
Обзор соревнований, где российские спортсмены продолжают выступать в нейтральном статусе.
Только политика — никакого спорта. Как поляки не простили Рыбусу перехода в «Спартак»
Польский футбольный союз фактически наложил запрет на участие Мацея Рыбуса в чемпионате мира в Катаре.
Трансферы «Зенита», ЦСКА, «Динамо» «Спартака» в обзоре футбольных мемов
Главные футбольные события в картинках.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика