Фанаты «Динамо» объявили бойкот посещению матчей футбольного клуба из-за закона о fan-ID

Различные болельщеские объединения «Динамо» не будет посещать матчи клуба из-за введения закона о fan-ID.

Напомним, положения нового закона, предусматривающего введение системы обязательной идентификации зрителей при посещении спортивных соревнований, вступили в действие с 1 июня 2022 года.

«На встрече представителей различных объединений динамовских болельщиков было принято решение о прекращении посещения матчей РПЛ по футболу и в дальнейшем других лиг, в которых будет применен закон о FAN ID. С июля 2022 г. новая система заработает на 5 стадионах и для прохода на них нужно будет получить так называемый «паспорт болельщика». Мы понимаем, что до января 2023 года мы могли бы ходить на домашние матчи и посещать другие арены, на которых пока не нужно получение данного документа, но мы не принимаем правила игры, по которым на часть стадионов можно пройти беспрепятственно, а на остальные только по паспорту!

В том числе, данное тяжелое для всех нас решение было принято в знак солидарности с фанатами тех клубов, которые уже сейчас обязаны оформлять «паспорт» и не будут посещать матчи, начиная с нового сезона», - говорится в объявлении, опубликованном на сайте болельщеского объединения «Династия».

Предполагается, что fan-ID создаст возможность использовать в рамках российских соревнований опыт, накопленный при проведении в России чемпионата мира-2018, а также Кубка конфедераций-2017.

Добавим, что на стадионе «Динамо» «паспорт болельщика» начнет действовать только со следующего года.