Бикфалви готов приостановить контракт с «Уралом» ради перехода в «Реал»

Даниэль Драгош, агент атакующего футболиста «Урала» Эрика Бикфалви, заявил, что его клиент не планирует приостанавливать контракт с российским клубом.

Напомним, что ФИФА предоставила такую возможность всем иностранным футболистам для российского футбола.

«Контракт Эрика с «Уралом» действует еще два года — до 2024-го. К нему есть большой интерес со стороны «Клужа», но Бикфалви нравится жить в России и играть за «Урал». Он не собирается пользоваться правилом ФИФА и приостанавливать контракт. Он это сделает, если мы получим звонок из мадридского «Реала», в обратном случае в этом просто нет смысла», - приводит слова Драгоша «РБ-Спорт».

Добавим, что в прошлом сезоне Бикфалви провел 29 матчей за «Урал» в РПЛ и Кубке России, в которых забил десять мячей и отдал две голевые передачи.