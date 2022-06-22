РФС признал Нобоа лучшим игроком сезона, а Семака - лучшим тренером

Член технического комитета Российского футбольного союза Борис Игнатьев назвал лауреатов индивидуальных наград организации.

«Мы признали Сергея Семака лучшим тренером сезона, а «Зенит» - лучшей командой. Лучший футболист – Кристиан Нобоа. Это игрок, который дает продукт, держит в руках командные связи сочинского коллектива, он очень креативно играл в этом сезоне. Второе место занял Клаудиньо. Лучшим молодым игроком сезона признан полузащитник «Динамо» Арсен Захарян», - приводит слова Игнатьева «РБ-Спорт».

Напомним, что «Зенит» под руководством Семака стал победителем РПЛ, «Сочи» с Нобоа в составе завоевал серебряные медали чемпионата России, а «Динамо» - бронзовые, помимо этого бело-голубые дошли до финала Кубка страны, где уступили «Спартаку».

Добавим, что Нобоа в прошлом сезоне провел 29 матчей за клуб, в которых забил десять мячей и отдал девять голевых передач.