«Спартак» выпустил заявление о Суперкубке России, команда не будет бойкотировать матч с «Зенитом»

«Спартак» сообщил решение клуба о Суперкубке России.

Напомним, что обладателя Кубка России не устраивало, что матч за Суперкубок пройдет на поле соперника «Зенита», который примет участие в матче как победитель РПЛ.

«Из-за несправедливого решения РФС наш клуб оказался перед непростым выбором:

— В знак протеста пойти по пути бойкота, что нанесло бы сильнейший удар всему нашему футболу, который по известным причинам и так оказался в кризисе, а также наверняка спровоцировало бы дальнейшую несправедливость в отношении «Спартака».

Либо

— Все же пойти по пути спорта, несмотря на решение, которое противоречит принципам честной борьбы и взаимного уважения.

«Спартак» выбирает второе — из уважения к своим болельщикам, желающим приехать на игру и поддержать ребят, к самому футболу и, конечно, к нашему славному прошлому, в котором хватало тяжких испытаний», - говорится в заявлении на официальном сайте красно-белых.

Поединок за трофей пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

Помимо Санкт-Петербурга на проведение матча за Суперкубок России претендовали Казань и Нижний Новгород.

В случае, если бы «Спартак» отказался от участия в матче, его место занял бы второй финалист Кубка России «Динамо».