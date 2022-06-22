«Бавария» объявила о переходе Мане

«Бавария» объявила о покупке нападающего «Ливерпуля» Садио Мане.

Сенегальский форвард подписал трехлетний контракт с чемпионами Германии.

«Я очень рад наконец оказаться в мюнхенской «Баварии». Мы много говорили, и с самого начала я чувствовал большой интерес со стороны этого великого клуба, поэтому у меня не было никаких сомнений. Сейчас самое подходящее время для этого вызова. Я хочу многого добиться с этим клубом, в том числе и в Европе. Во время моего пребывания в Зальцбурге я смотрел много игр «Баварии» - мне очень нравится этот клуб!» - приводит пресс-служба «Баварии слова своего новичка.

В «Зальцбурге» Мане играл с 2012 по 2014 годы, и за это время стал чемпионом и обладателем Кубка Австрии.

По данным Transfermarkt, «Бавария» заплатила «Ливерпулю» за Мане 32 млн евро.

В минувшем сезоне нападающий отыграл 51 матч за английскую команду, забил 23 гола и отдал 5 голевых передач. В «Ливерпуле» Мане завоевал шесть трофеев, включая победы в АПЛ и Лиге чемпионов.