ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Бавария» объявила о переходе Мане

Сенегалец подписал трехлетний контракт.
«Бавария» объявила о переходе Мане
22 июня 2022 14:47
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Бавария"

«Бавария» объявила о покупке нападающего «Ливерпуля» Садио Мане.

Сенегальский форвард подписал трехлетний контракт с чемпионами Германии.

«Я очень рад наконец оказаться в мюнхенской «Баварии». Мы много говорили, и с самого начала я чувствовал большой интерес со стороны этого великого клуба, поэтому у меня не было никаких сомнений. Сейчас самое подходящее время для этого вызова. Я хочу многого добиться с этим клубом, в том числе и в Европе. Во время моего пребывания в Зальцбурге я смотрел много игр «Баварии» - мне очень нравится этот клуб!» - приводит пресс-служба «Баварии слова своего новичка.

В «Зальцбурге» Мане играл с 2012 по 2014 годы, и за это время стал чемпионом и обладателем Кубка Австрии.

По данным Transfermarkt, «Бавария» заплатила «Ливерпулю» за Мане 32 млн евро.

В минувшем сезоне нападающий отыграл 51 матч за английскую команду, забил 23 гола и отдал 5 голевых передач. В «Ливерпуле» Мане завоевал шесть трофеев, включая победы в АПЛ и Лиге чемпионов.

источник: ФК «Бавария»
Это интересно:
Названа сумма, которую получат «Крылья Советов» за трансфер Зиньковского в «Спартак»
Названа сумма, которую получат «Крылья Советов» за трансфер Зиньковского в «Спартак»
26-летний футболист провел больше трех лет в самарском клубе.
22.06.2022 15:28
Футбол
автор: Максим Скороходов
Газизов считает, что российские клубы не смогут заманить легионеров большими зарплатами
Футболисты хотят играть в еврокубках.
22.06.2022 15:15
Футбол
автор: Максим Скороходов
Полузащитник «Локомотива» Жемалетдинов получил травму на сборах
Полузащитник «Локомотива» Жемалетдинов получил травму на сборах
У хавбека подозрение на повреждение ахилла.
22.06.2022 15:00
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Бавария» объявила о переходе Мане
«Бавария» объявила о переходе Мане
Сенегалец подписал трехлетний контракт.
22.06.2022 14:47
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Спартак» выпустил заявление о Суперкубке России, команда не будет бойкотировать матч с «Зенитом»
«Спартак» выпустил заявление о Суперкубке России, команда не будет бойкотировать матч с «Зенитом»
Игра пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге.
22.06.2022 14:23
Футбол
автор: Максим Скороходов
РФС признал Нобоа лучшим игроком сезона, а Семака - лучшим тренером
РФС признал Нобоа лучшим игроком сезона, а Семака - лучшим тренером
Лучшим молодым игроком стал Захарян.
22.06.2022 14:12
Футбол
автор: Максим Скороходов
Роналду сомневается в том, что «Манчестер Юнайтед» может завоевывать трофеи
Роналду сомневается в том, что «Манчестер Юнайтед» может завоевывать трофеи
Звездный португалец готов отработать свой контракт до конца.
22.06.2022 13:52
Футбол
автор: Максим Скороходов
Бикфалви готов приостановить контракт с «Уралом» ради перехода в «Реал»
Румынский футболист доволен жизнью в Россию.
22.06.2022 13:23
Футбол
автор: Максим Скороходов
Фанаты «Динамо» объявили бойкот посещению матчей футбольного клуба из-за закона о fan-ID
Фанаты «Динамо» объявили бойкот посещению матчей футбольного клуба из-за закона о fan-ID
Болельщики бело-голубых проявили солидарность с фанатами других команд.
22.06.2022 13:06
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Коринтианс» может бесплатно подписать нападающего «Зенита» Алберто
«Коринтианс» может бесплатно подписать нападающего «Зенита» Алберто
ФИФА разрешает легионерам приостанавливать контракты с российскими клубами.
22.06.2022 12:55
Футбол
автор: Максим Скороходов
Бред и цирк! Что говорят о планах Алины Загитовой провести боксерский поединок против олимпийского чемпиона Токио
Показательный бой между фигуристкой Алиной Загитовой и боксером Альбертом Батыргазевым хотят устроить 25 июня в «Лужниках», приурочив ко Дню московского спорта.
Как зарабатывать на экзотическом виде спорта в России? Рассказывает совладелец клубов City Squash Павел Петриков
26 мая совладелец сети сквош-клубов City Squash Павел Петриков стал лауреатом Премии «Спорт и Россия» в номинации «За достижения в области управления спортивными клубами». После награждения бизнесмен рассказал, как после долгих лет работы в интернет-маркетинге он построил успешный бизнес на не самой популярной в России игре, отдаленно напоминающей теннис.
Бакаев уже забивает за «Зенит» пенальти! Как стартовал «Кубок PARI Премьер»
Бакаев уже забивает за "Зенит" победные пенальти! Как стартовал "Кубок PARI Премьер"
Декабрь и февраль без футбола, финишная прямая — в июне. РПЛ обнародовала календарь сезона-2022/23
Новый футбольный сезон в России начнется 9 июля многострадальным Суперкубком, а завершится 11 июня следующего года финалом Кубка.
ФИФА продлила «правило о легионерах РПЛ». Чем этот грабеж грозит России
Международная федерация футбола еще в течение года будет разрешать легионерам российских клубов приостанавливать контракты в одностороннем порядке.
Кто объединяет золотые эпохи Джордана и Карри? Конечно, девятикратный чемпион НБА Стив Керр!
За 76 лет существования НБА лишь один человек был ее многократным чемпионом и в качестве баскетболиста, и в роли главного тренера. Это Стив Керр, под чьим руководством «Голден Стэйт Уорриорз» недавно завоевал очередной титул.
«Все играли в горячо-холодно. Сегодня мой ответ: тепло». Медведев — о трансферах «Зенита» и Суперкубке со «Спартаком»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев на пресс-конференции перед стартом «Кубка PARI Премьер» прокомментировал решения ФИФА о легионерах РПЛ, возможность приобретения у «Сочи» Матео Кассьерры и обстоятельства матча за Суперкубок-2022 в Санкт-Петербурге.
Кучеров и Василевский реанимировали «Тампу»! Как клуб-чемпион размочил счет в финале Кубка Стэнли (видео)
Две голевые передачи Никиты Кучерова и 37 сэйвов Андрея Василевского помогли «молниям» выиграть третий матч финала плей-офф НХЛ у «Колорадо» (6:2) и сократить отставание в серии (1-2).
Суперстарт Непомнящего в Мадриде и «амнистия» в дзюдо. Новые приключения наших нейтралов
Обзор соревнований, где российские спортсмены продолжают выступать в нейтральном статусе.
Только политика — никакого спорта. Как поляки не простили Рыбусу перехода в «Спартак»
Польский футбольный союз фактически наложил запрет на участие Мацея Рыбуса в чемпионате мира в Катаре.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика