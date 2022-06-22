Полузащитник «Локомотива» Жемалетдинов получил травму на сборах

Главный врач «Локомотива» Игорь Колюжный сообщил для болельщиков команды неприятную новость.

«К сожалению, у Рифата Жемалетдинова подозрение на травму ахиллова сухожилия. Рифат получил повреждение на тренировке в ходе предсезонных сборов. В настоящий момент он проходит комплексное обследование, в результате которого будет установлен окончательный диагноз и конкретные сроки восстановления футболиста», - приводит слова Колюжного «Чемпионат».

Напомним, что Жемалетдинов в прошлом сезоне провел 30 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, в которых забил девять мячей и отдал семь голевых передач.