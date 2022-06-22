Газизов считает, что российские клубы не смогут заманить легионеров большими зарплатами

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов считает, что российским клубам будет тяжело в нынешних реалиях купить или оставить у себя легионера.

«Да, безусловно, у грандов есть возможность платить серьезные деньги, но не забывайте о еврокубках. Иностранцы хотят попробовать себя там, а не довольствоваться выступлением в РПЛ. Не стоит всё сводить к условиям соглашений. Спортивный результат тоже никто не отменял. При прочих равных люди будут делать выбор не в пользу отечественных коллективов, а в пользу тех, которые могут выступать на международном уровне», - приводит слова Газизова RT.

Напомним, что российские клубы не смогут выступать в еврокубках до особого уведомления. Также накануне ФИФА на год продлила возможность для легионеров приостанавливать контракты с российскими командами.