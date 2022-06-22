«Динамо» хочет найти решение, которое позволит фанатам команды посещать матчи футбольного клуба

Московское «Динамо» отреагировало на решение фанатов клуба, которые собираются бойкотировать матчи команды из-за введения fan-ID.

Напомним, положения нового закона, предусматривающего введение системы обязательной идентификации зрителей при посещении спортивных соревнований, вступили в действие с 1 июня 2022 года.

Предполагается, что fan-ID создаст возможность использовать в рамках российских соревнований опыт, накопленный при проведении в России чемпионата мира-2018, а также Кубка конфедераций-2017.

«При организации матчей мы всегда руководствуемся законами Российской Федерации. Введение Fan ID непосредственно на «ВТБ Арене» планируется только с 2023 года.

Клуб рассчитывает использовать оставшееся время для того, чтобы сделать проход и пребывание на стадионе максимально комфортным для зрителей с учетом новых требований и реальной практики их применения.

Безусловно, мы уважаем принципиальную позицию фанатского актива. Активная поддержка очень важна для клуба и для команды, поэтому мы рассчитываем найти приемлемое для всех решение и надеемся на скорое возвращение фан-сектора. Болельщики знают, что наш клуб был и остается открытым для диалога», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте «Динамо».

Добавим, что одной из причин бойкота болельщики бело-голубых называют солидарность с фанатами других клубов.