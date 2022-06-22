Анзор Кавазашвили: Зарема создает вокруг «Спартака» ореол обиженности

Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о решении «Спартака» участвовать в Суперкубке России, несмотря на то что он пройдет на поле «Зенита».

«Разве кто-то сомневался, что «Спартак» поедет на Суперкубок? Вы разве не знаете, кто руководит сегодня клубом? Когда женщина берет в руки управления футбольным хозяйством, это всегда склоки и скандалы. Вокруг этих особ всегда много прессы, особенно мужской половины. Тут удивляться нечему. От того, что они говорили, поднимали шум до отъезда туда, говоря, что они категорически возражают, — просто реклама клуба, который сейчас по игровым кондициям находится ниже среднего.

Госпожа Зарема одна сумела и теракт совершить и шумиху поднять. В этом плане она справляется прекрасно, хотя для этого специальные группы делаются. Она создает вокруг футбола и «Спартака» шумиху, ореол обиженности и угнетения со стороны футбола и особенно «Газпрома»», - приводит слова Кавазашвили Sport24.ru.

Напомним, что «Зенит» сыграет в Суперкубке России как победитель РПЛ, а «Спартак» - как обладатель Кубка страны.

Поединок за трофей пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

Помимо Санкт-Петербурга на проведение матча за Суперкубок России претендовали Казань и Нижний Новгород.

В случае, если бы «Спартак» отказался от участия в матче, его место занял бы второй финалист Кубка России «Динамо».