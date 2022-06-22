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Агент Юри Альберто отреагировал на слухи о желании футболиста покинуть «Зенит»

Бразилец перебрался в северную столицу 30 января 2022 года.
22 июня 2022 17:08
автор: Артур Гичунцев

Форвард «Зенита» Юри Альберто не собирается уходить из команды. Об этом заявил агент игрока Андре Кьюри.

«Информация о возможной приостановке контракта с «Зенитом» и переходе Юри в «Коринтианс» не соответствует действительности», – цитирует агента Sport24.ru.

Ранее сообщалось, что 21-летний бразилец решил воспользоваться разрешением ФИФА и приостановить договор с «Зенитом» до 30 июня 2023 года.

К слову, Альберто стал игроком питерцев в январе 2022-го. За все время в команде нападающий провел 15 матчей, забил 6 голов и отдал 4 ассиста.

источник: Sport24.ru
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