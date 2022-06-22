Аллегри попросил «Ювентус» подписать Неймара

Форвард «ПСЖ» Неймар может перейти в «Ювентус». Об этом пишет Sport.es.

По данным источника, на приглашении игрока настаивает главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри.

Ранее сообщалось, что новый спортивный директор парижан Луис Кампос предложил услуги нападающего «старой синьоре». В беседе с руководством он заявил, что «ПСЖ» возьмет на себя часть его зарплаты.

30-летний Неймар пополнил состав французского гранда в августе 2017 года. За это время он провел 144 матча, забил 100 голов и отдал 60 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25, а портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 75 миллионов евро.