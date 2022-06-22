«Идиоты, дебилы»: «Зенит» в грубой форме отреагировал на шутку «Спартака» (видео)

Пресс-служба «Зенита» ответила на шутку московского «Спартака».

Так, в клубном Телеграм-канале сине-бело-голубые выложили несколько эпизодов с разгромной победы над «Спартаком» (7:1), а в качестве комментатора выступил один из героев «Ералаша», который по окончании матча говорит: «Ну почему все так нехорошо? Идиоты. Дебилы, ей-богу».

К своей публикации «Зенит» прикрепил смайлик, призывающий к молчанию.

Добавим, что 9 июля действующий чемпион РПЛ проведет матч со «Спартаком» за Суперкубок России. Встреча пройдет на «Газпром Арене», хотя, московский клуб выступал за организацию дерби на нейтральном поле.