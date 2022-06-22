Салихамиджич - о трасфере Мане: «В «Баварию» приехала мировая звезда

Спортивный директор «Баварии» Салихамиджич дал комментарий после трансфера нападающего «Ливерпуля» Садио Мане в мюнхенский клуб. Сенегальский форвард подписал трехлетний контракт с чемпионами Германии.

«В «Баварию» приехала мировая звезда, которая оставила свой след в мировом футболе. Мы очень горды, что подписали Мане. С первой минуты переговоров он дал понять, что хочет играть только за «Баварию»», - приводит слова Салихамиджича пресс-служба немецкого клуба.

По данным Transfermarkt, «Бавария» заплатила «Ливерпулю» за Мане 32 млн евро.

В минувшем сезоне нападающий отыграл 51 матч за английскую команду, забил 23 гола и отдал 5 голевых передач. В «Ливерпуле» Мане завоевал шесть трофеев, включая победы в АПЛ и Лиге чемпионов.