«ПСЖ» увеличил свое предложение по Шкриньяру до 60 млн евро

Французский «ПСЖ» продолжает переговоры с итальянским «Интером» по поводу трансфера защитника Милана Шкриньяра. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, парижский клуб увеличил свое предложение с 50 до 60 млн евро плюс бонусы.

Напомним, что Шкриньяр перешел в «Интер» в июле 2017 года. С тех пор он принял участие в 215 матчах команды, забил 11 голов и отдал четыре результативных передачи. Вместе с черно-синими защитник стал чемпионом Италии.

Действующий контракт защитника с командой рассчитан до конца сезона-2022/23. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 65 миллионов евро.