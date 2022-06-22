Нагельсман - о Мане: Он сказал, что готов играть на любой позиции

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман отреагировал на подписание сенегальского нападающего «Ливерпуля» Садио Мане.

«С самой первой беседы Садио произвел очень сильное впечатление. Он очень самоотвержен для такого именитого футболиста. Он сказал, что готов играть на любой позиции. Футболист полностью отдает себя в распоряжение клуба и тренера», - приводит слова Нагельсмана пресс-служба мюнхенского клуба.

По данным Transfermarkt, «Бавария» заплатила «Ливерпулю» за Мане 32 млн евро.

В минувшем сезоне нападающий отыграл 51 матч за английскую команду, забил 23 гола и отдал 5 голевых передач. В «Ливерпуле» Мане завоевал шесть трофеев, включая победы в АПЛ и Лиге чемпионов.