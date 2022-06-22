«Аякс» после ухода тен Хага назначил нового главного тренера

Новым главным тренером «Аякса» стал Альфред Шредер, работавший с бельгийским «Брюгге». Об этом сообщает пресс-служба амстердамского клуба.

Сегодня, 22 июня, специалист заключил контракт до 2024 года с опцией продления на один сезон.

Напомним, помимо «Аякса» Альфред Шредер также тренировал «Барселону», «Твенте» и «Хоффенхайм». Он работал в тренерском штабе Эрика тен Хага, который покинул команду и ушел в «МЮ».

Добавим, что вместе с тен Хагом Шредер помог «Аяксу» пробиться в полуфинал Лиги чемпионов в сезоне-2018/19.