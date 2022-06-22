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Представители Крыховяка предложили услуги поляка «Галатасараю»

Полузащитник «Краснодара» вторую половину прошедшего сезона провел в Греции.
22 июня 2022 23:01

Представители полузащитника «Краснодара» Гжегожа Крыховяка предложили услуги футболиста «Галатасараю». Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, переходу может помешать высокая зарплата поляка, которая составляет 3,5 млн евро.

Напомним, после зимней паузы поляк покинул команду и перешел на правах аренды в греческий АЕК, воспользовавшись предоставленным ФИФА правом выступающим в России легионерам приостанавливать свои контракты. Кроме того, по информации некоторых СМИ, именно Крыховяк подговорил остальных иностранцев покинуть клуб.

В минувшем сезоне игрок провел 14 матчей в составе быков, в которых забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.

источник: «Метарейтинг»
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Представители Крыховяка предложили услуги поляка «Галатасараю»
Полузащитник «Краснодара» вторую половину прошедшего сезона провел в Греции.
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