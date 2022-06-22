Стали известны детали контракта «ПСЖ» с новым тренером Гальтье

Как сообщает L’Equipe, «ПСЖ» согласовывает последние детали контракта с новым главным тренером Кристофом Гальтье из «Ниццы».

По информации исчтоника, стороны близки к завершению переговоров. Соглашение буде рассчитано на два года. Подчеркивается, что зарплата Гальтье будет меньше, чем у нынешнего наставника парижан Маурисио Почеттино.

Добавим, что Галтье возглавил «Ниццу» в июле прошлого года. По итогам сезона-2021/22 команда заняла пятое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее стало известно, что Зидан отказался от должности наставника «ПСЖ».