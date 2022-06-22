Гильермо Абаскаль провел первую тренировку в «Спартаке» (фото)

Новый наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль приступил к своим обязанностям. Сегодня, 22 июня, испанец провел первую тренировку в Тарасовке, о чем информирует клубная пресс-служба.
33-летний Абаскаль, работавший в швейцарском «Базеле», сменил у руля команды итальянца Паоло Ваноли. Последний изъявил желание расторгнуть контракт и уехал на родину.
К слову, первый официальный матч у руля «Спартака» Абаскаль проведет 9 июня: в этот день москвичи сыграют на выезде с «Зенитом» за Суперкубок России.
источник: ФК «Спартак»