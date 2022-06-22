Кристиан Вьери: Лукаку нужно будет вспомнить свою игру, когда он выступал за «Интер»

Экс-форвард «Интера» Кристиан Вьери отреагировал на информацию о возвращении нападающего «Челси» Ромелу Лукаку в миланский клуб.

«Если он вернется, то должен доказать, что он больше не тот, кем был в «Челси». Ему нужно будет вспомнить свою игру, когда он выступал за «Интер», - приводит слова Вьери Sky Sports.

Ранее сообщалось, что «Интер» заплатит за годичную аренду 8 млн евро. Соглашение также включает в себя потенциальные бонусы, зависящие от выступлений Лукаку. Сделка будет зависеть от медосмотра 29-летнего футболиста.

Напомним, что нападающий перешел из «Интера» в «Челси» 12 августа 2021 года. Бельгиец подписал контракт до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне Ромелу провел 44 матча, в которых забил 15 мячей и отдал две голевых передачи.